Дом сестёр Уильямс, где они провели детство, выставят на аукцион. Цена — $ 1,4 млн
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Дом американских теннисисток Серены Уильямс и Винус Уильямс, расположенный на Palm Beach Gardens, в котором сёстры провели детские годы, выставят на аукцион, сообщает TMZ Sports.
Особняк во Флориде включает в себя четыре спальни и два теннисных корта. Его стоимость оценивается в $ 1,4 млн. В уведомлении о продаже подчёркивается, что дом будет продан тому покупателю, кто предложит наибольшие деньги наличными.
Сёстры Уильямс тренировались в этом особняке со своим отцом Ричардом Уильямсом. Ранее 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс завершила карьеру. Последним турниром теннисистки стал Открытый чемпионат США. Вместе с Винус они также сыграли в парном разряде, но уступили в первом раунде.
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