Радукану рассказала о своих тёплых чувствах к Южной Корее перед турниром в Сеуле

Победительница Открытого чемпионата США британская теннисистка Эмма Радукану поделилась мыслями о предстоящем турнире в Сеуле (Южная Корея).

«Да, я буду впервые в Корее, но вы знаете, я слышала о ней так много хорошего. Моя лучшая подруга из Кореи. Корейская еда, безусловно, моя любимая. В Китае много корейской еды, так как это довольно близко отсюда. Так что да, с нетерпением жду возможности увидеть это своими глазами», — приводит слова Радукану Tennisuptodate.

Турнир категории WTA-250 в Сеуле пройдёт с 19 по 25 сентября. Британка будет шестой сеяной. Её первой соперницей станет Моюка Учижима (Япония). Россию на соревнованиях представят Екатерина Александрова, Анастасия Гасанова, Варвара Грачёва и Анна Блинкова.