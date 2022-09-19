Украинец Стаховский рассказал, что ему предлагали тренировать Даниила Медведева

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, что у него было предложение тренировать российского теннисиста Даниила Медведева.

«Я знаю Даниила Медведева с 17 лет. Я видел его первые соревнования, как он начинал. Ему никто не давал особо шансов. Его родители предлагали мне тренировать Медведева, когда я еще не завершил карьеру. Я им тогда сказал, что не нужно спешить, и одни соревнования могут изменить его карьеру, и это было в ту неделю, когда он выиграл свой первый челленджер. Мне очень обидно, что я разочаровался в этом человеке, в его моральных взглядах и принципах», — сказал Стаховский в интервью YouTube-канале «ПРЯМА ЧЕРВОНА».

Напомним, после Открытого чемпионата США Даниил Медведев потерял статус первой ракетки мира. Сейчас россиянин занимает четвертое место в рейтинге ATP.