Боснийский теннисист: Джокович помогает всем игрокам. Не думаю, что Надаль так делал

Боснийский теннисист Дамир Джумхур высказал мнение, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович помогает всем теннисистам, а не только тем, кто представляет бывшую Югославию. По словам Джумхура, этим он отличается от 22-кратного победителя ТБШ Рафаэля Надаля.
«У меня очень хорошие отношения с Джоковичем. Он помогает и другим теннисистам. Не только из бывшей Югославии, но и вообще всем.
Он старается облегчить жизнь игрокам, улучшить ATP-тур, улучшить условия для всех игроков. Он сосредоточен не только на тех, кто входит в топ-100, но и на тех, кто из топ-200, 300, 400. Не думаю, что Надаль демонстрировал подобное в ходе своей карьеры», — приводит слова Джумхура Daily Express, ссылаясь на сербские СМИ.
Рафаэль Надаль выпустил ролик в поддержку сборной Испании по баскетболу:
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