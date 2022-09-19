Россиянки Александрова и Сизикова вышли во второй круг турнира в Сеуле в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова успешно преодолели первый круг турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). На старте соревнований они обыграли кореянок Чой Чжи Хи и Сошун Парк.
Встреча, продолжавшаяся 2 часа 8 минут, завершилась в пользу Александровой и Сизиковой со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 10:7. Россиянки выполнили одну подачу навылет, допустили 10 двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из 10. На счету их соперниц один эйс, три ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из шести.
Турнир в Сеуле проходит с 19 по 25 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $251 750. Александрова также сыграет в одиночном разряде в Южной Кореи. Её соперницей в первом круге станет американская теннисистка Айша Мухаммад.
- 19 сентября 2022
-
16:43
-
16:11
-
16:02
-
15:42
-
15:24
-
15:05
-
14:53
-
14:48
-
14:34
-
14:12
-
13:40
-
13:31
-
13:17
-
13:09
-
12:48
-
12:39
-
11:12
-
10:41
-
10:39
-
10:09
-
09:43
-
09:15
-
08:13
-
08:06
-
08:00
-
07:39
-
07:33
-
04:53
-
00:18
-
00:04
- 18 сентября 2022
-
23:49
-
23:16
-
22:48
-
22:44
-
22:23