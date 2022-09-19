Россиянки Александрова и Сизикова вышли во второй круг турнира в Сеуле в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова успешно преодолели первый круг турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). На старте соревнований они обыграли кореянок Чой Чжи Хи и Сошун Парк.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 8 минут, завершилась в пользу Александровой и Сизиковой со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 10:7. Россиянки выполнили одну подачу навылет, допустили 10 двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из 10. На счету их соперниц один эйс, три ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Турнир в Сеуле проходит с 19 по 25 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $251 750. Александрова также сыграет в одиночном разряде в Южной Кореи. Её соперницей в первом круге станет американская теннисистка Айша Мухаммад.