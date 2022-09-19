Доминик Тим прокомментировал проигранный финал в Ренне, в котором ему повесили «баранку»
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Австрийский теннисист Доминик Тим в своих социальных сетях подвёл итоги своего выступления на челленджере в Рене (Франция), в котором он дошёл до финала.
«Я не доволен вчерашним выступлением, но это была хорошая неделя. Здорово, что в моих ударам появляется прежняя сила. Пора начать играть более надежно и привыкнуть к серии затяжных, напряженных матчей. Поздравляю Юго с превосходной неделей, ты отличный игрок! Мне понравилась эта неделя в Ренне. Это прекрасный город! Увидимся в Меце», — написал Доминик Тим в социальных сетях.
В финальном матче челленджера в Ренне (Франция) француз Уго Умбер одержал победу над Тимом со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Для Умбера титул в Ренне стал четвёртым в карьере.
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