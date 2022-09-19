Дмитрий Турсунов раскрыл подробности работы с британкой Эммой Радукану

Бывший российский теннисист, ныне тренер Дмитрий Турсунов раскрыл подробности работы с британской теннисисткой Эммой Радукану.

«Одна из первых вещей, которые я сказал её агенту, касалась того, что у них есть не очень хорошая репутация (за последний год Радукану сменила сразу нескольких тренеров, прежде чем остановилась на Дмитрие Турсунове — прим. «Чемпионата»). Так что, очевидно, я хотел закрыть эту проблему. Мы обсудили это, потому что никто не хочет оказаться в ситуации нестабильности.

Меня уже дважды увольняли, и я не боюсь, что меня уволят. В конце концов, я знаю, что у меня есть знания, которые я могу дать игроку, и если он не хочет получить эту информацию, то… Если она уволит меня завтра, это её решение. Мне это может не понравиться, я могу не согласиться с этим, но я могу выжить», — приводит слова Турсунова Sportskeeda.