Турсунов — о Радукану: она мне очень нравится. Отличный человек, умная, усердно работает

Бывший российский теннисист, ныне тренер Дмитрий Турсунов поделился мнением о своей подопечной, британской теннисистки Эммы Радукану.
«Она мне очень нравится. Она отличный человек, умная, усердно работает. У каждого игрока есть свои причуды и черты характера. Иногда игроки могут быть упрямыми или трудными для тренера, вы не можете получить идеального игрока. Я думаю, что она действительно хороший человек, она мне очень нравится, так что мне немного легче. Изменится что-то или нет, никто знает, но пока я ни на что не жалуюсь», — приводит слова Турсунова Sportskeeda.
В конце июля этого года стало известно, что Радукану и Турсунов договорились о сотрудничестве; тренер помогал спортсменке на турнире в Вашингтоне (США) и на Открытом чемпионате США.
- 19 сентября 2022
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