Новак Джокович приехал на Кубок Лэйвера. Фото

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прибыл на выставочный турнир под названием Кубок Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября. Соответствующая фотография появилась в официальном «твиттере» турнира.
«Новак Джокович из команды Европы приземлился в Лондоне», — отмечается в подписи к фотографии.
Фото: пресс-служба кубка лэйвера
Помимо Джоковича, за команду Европы сыграют Роджер Федерер, для которого этот турнир станет последним в карьере, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Каспер Рууд и Стефанос Циципас. За сборную остального мира выступят Тейлор Фритц, Феликс Оже-Альяссим, Диего Шварцман, Фрэнсис Тиафо, Алекс де Минор и Джек Сок.
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