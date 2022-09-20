Фото: стильный Джон Макинрой прибыл на Кубок Лэйвера с гитарой

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой прибыл в Лондон (Великобритания), где с 23 по 25 сентября пройдёт выставочный турнир – Кубок Лэйвера – 2022.

Макинрой появился перед журналистами в расслабленном образе: в джинсах, футболке, джинсовой куртке и кепке. На плечах легендарный теннисист нёс гитару.

Фото: Кубок Лэйвера

63-летний Макинрой по традиции станет капитаном сборной Мира, куда вошли:

Феликс Оже-Альяссим (Канада);

Тейлор Фритц (США);

Диего Шварцман (Аргентина);

Джек Сок (США);

Алекс де Минор (Австралия);

Фрэнсис Тиафо (США).

Противостоять команде Макинроя будет сборная Европы:

Роджер Федерер (Швейцария);

Рафаэль Надаль (Испания);

Новак Джокович (Сербия);

Энди Маррей (Великобритания);

Стефанос Циципас (Греция);

Каспер Рууд (Норвегия).