Фото: стильный Джон Макинрой прибыл на Кубок Лэйвера с гитарой

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой прибыл в Лондон (Великобритания), где с 23 по 25 сентября пройдёт выставочный турнир – Кубок Лэйвера – 2022.
Макинрой появился перед журналистами в расслабленном образе: в джинсах, футболке, джинсовой куртке и кепке. На плечах легендарный теннисист нёс гитару.
Фото: Кубок Лэйвера
63-летний Макинрой по традиции станет капитаном сборной Мира, куда вошли:
Феликс Оже-Альяссим (Канада);
Тейлор Фритц (США);
Диего Шварцман (Аргентина);
Джек Сок (США);
Алекс де Минор (Австралия);
Фрэнсис Тиафо (США).
Противостоять команде Макинроя будет сборная Европы:
Роджер Федерер (Швейцария);
Рафаэль Надаль (Испания);
Новак Джокович (Сербия);
Энди Маррей (Великобритания);
Стефанос Циципас (Греция);
Каспер Рууд (Норвегия).
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