«Приземлился в Лондоне». Феликс Оже-Альяссим опубликовал брутальные фото в пиджаке

13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим опубликовал в социальных сетях стильные фото в костюме из Лондона (Великобритания), куда прилетел для участия в выставочном турнире – Кубке Лэйвера – 2022.
«Приземлился в Лондоне», — подписал снимки Оже-Альяссим.
Фото: из личного архива Феликса Оже-Альяссима
Фото: из личного архива Феликса Оже-Альяссима
Соревнования пройдут с 23 по 25 сентября. Феликс сыграет за сборную Мира, куда также вошли: Тейлор Фритц (США), Диего Шварцман (Аргентина), Джек Сок (США), Алекс де Минор (Австралия) и Фрэнсис Тиафо (США).
Оже-Альяссим прилетел в Лондон из Валенсии, где в составе сборной Канады сыграл на групповом этапе финальной стадии Кубка Дэвиса. Канадцы играли в группе B, куда также вошли испанцы, сербы и южнокорейцы. Они вышли в четвертьфинал турнира со второго места, где сразятся с командой Германии. Плей-офф турнира пройдёт в ноябре.
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