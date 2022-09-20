СМИ: Роджер Федерер не сыграет в одиночном разряде на прощальном Кубке Лэйвера

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер не сыграет в одиночном разряде на Кубке Лэйвера – 2022, сообщает швейцарский журналист Саймон Херинг. При этом 41-летний Федерер настроен провести матч в парном разряде «на приемлемом уровне».

Напомним, грядущий Кубок Лэйвера станет для легендарного Федерера последним турниром в карьере. Об этом Роджер объявил 15 сентября. Соревнования пройдут с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на O2-арене. Помимо Федерера, в состав сборной Европы вошли: испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, британец Энди Маррей, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд. Капитаном команды по традиции стал 11-кратный победитель турниров «Большого шлема», швед Бьорн Борг.

Предполагается, что Федерер проведёт последний матч в карьере в пятницу, 23 сентября.