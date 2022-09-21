Джон Макинрой высказался о достижениях Федерера, Надаля и Джоковича на ТБШ
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой рассказал, что думает по поводу достижений швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича на турнирах «Большого шлема». Надаль 22 раза выигрывал мэйджоры, далее идут Джокович (21) и Федерер (20).
«Это невероятно. Мы можем упускать из виду, насколько это невероятно. Но я думаю, что через 10, 20 лет, если оглянуться потом назад, только и подумаешь: ого.
Не думаю, что кто-то ещё выиграет 20 ТБШ. Хотя я и не думал, что кто-то из этих троих выиграет столь много титулов», — приводит слова Макинроя Eurosport.
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