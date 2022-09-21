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Бадоса: сейчас мне нужно привыкнуть к давлению

Бадоса: сейчас мне нужно привыкнуть к давлению
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Испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о давлении, с которым она столкнулась после успешного сезона. По словам испанки, теперь ей стало сложнее бороться на корте, так как соперницы на неё настраиваются.

«Приходится сталкиваться со многими новыми вещами, которых раньше не было. Я ведь в прошлом году не была в такой ситуации. На меня оказывалось меньше давления. Я была более свободна и расслабленна.

Но этот год получается другим. Мне нужно привыкнуть к давлению, я учусь этому. Но я счастлива, передо мной стоят новые задачи, я сталкиваюсь с другими вызовами», — цитирует Бадосу TennisWorld USA.

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