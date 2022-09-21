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Федерер рассказал, как воспринимает то, что Надаль и Джокович обогнали его по титулам ТБШ

Федерер рассказал, как воспринимает то, что Надаль и Джокович обогнали его по титулам ТБШ
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер ответил на вопрос, как он относится к тому, что испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович обошли его по количеству титулов на мэйджорах. Надаль 22 раза выигрывал ТБШ, Джокович — 21.

«Я определённо очень горжусь, очень рад тому, где я нахожусь», — сказал Федерер на пресс-конференции.

Роджер добавил, что для него было важно побить рекорд Пита Сампраса. Ранее рекорд по количеству титулов ТБШ принадлежал Сампрасу, который 14 раз выигрывал мэйджоры.

«Одним из самых важных моментов для меня была 15-я победа на «Шлеме», когда я выиграл Уимблдон, в то время как Пит там присутствовал. Всё остальное после этого — бонус», — сказал Федерер.

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