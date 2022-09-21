Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паула Бадоса с юмором отнеслась к разгромному поражению на старте турнира в Токио

Паула Бадоса с юмором отнеслась к разгромному поражению на старте турнира в Токио
Комментарии

Четвёртая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса с юмором отнеслась к разгромному поражению на старте турнира категории WTA-500 в Токио (Япония).

Напомним, первая сеяная Бадоса со счётом 3:6, 2:6 проиграла представительнице Китая Чжэн Циньвэнь (36-я ракетка мира) во втором круге турнира. Встреча продлилась 1 час 17 минут.

«Я даже в парчиси (фирменная американская адаптация настольной игры «Индийский крест и круг» Пачиси. – Прим. «Чемпионата») не могу выиграть», — написала Бадоса после матча в социальных сетях.

Для Бадосы матч с Циньвэнь стал первым после выступления на US Open – 2022, на котором ей удалось преодолеть лишь один круг. Паула проиграла пять из восьми матчей на хардовой части сезона после Уимблдона.

Мегаталантливые сёстры из России и великая жертва Джоковичей. Судьбы теннисных семей Мегаталантливые сёстры из России и великая жертва Джоковичей. Судьбы теннисных семей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022