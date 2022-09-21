Паула Бадоса с юмором отнеслась к разгромному поражению на старте турнира в Токио
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Четвёртая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса с юмором отнеслась к разгромному поражению на старте турнира категории WTA-500 в Токио (Япония).
Напомним, первая сеяная Бадоса со счётом 3:6, 2:6 проиграла представительнице Китая Чжэн Циньвэнь (36-я ракетка мира) во втором круге турнира. Встреча продлилась 1 час 17 минут.
«Я даже в парчиси (фирменная американская адаптация настольной игры «Индийский крест и круг» Пачиси. – Прим. «Чемпионата») не могу выиграть», — написала Бадоса после матча в социальных сетях.
Для Бадосы матч с Циньвэнь стал первым после выступления на US Open – 2022, на котором ей удалось преодолеть лишь один круг. Паула проиграла пять из восьми матчей на хардовой части сезона после Уимблдона.
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