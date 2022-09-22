Мартич обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Токио
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Хорватская теннисистка Петра Мартич одержала победу в матче второй круга турнира WTA-500 в Токио (Япония), в котором её соперницей была финалистка Уимблдона 2021 года Каролина Плишкова, представляющая Чехию. Самсонова, занимающая 46-е место в рейтинге WTA, обыграла Плишкову (20) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.
Мартич выполнила четыре эйса и допустила пять двойных ошибок. Хорватская спортсменка реализовала четыре брейк-пойнта из шести (33%). Что касается Плишковой, то у неё пять подач навылет, пять ошибки на подаче и один использованный брейк-пойнта из десяти.
В четвертьфинале соперницей Мартич станет представительница Китая Чжан Шуай, ранее переигравшая Каролин Гарсию (Франция).
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