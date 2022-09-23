Фото: Ана Иванович позирует в платье со своим мужем Бастианом Швайнштайгером

Чемпион мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастиан Швайнштайгер опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографию, на которой, помимо него, изображена его супруга, победительница Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2008 года, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович.
Фото: из личного архива бастиана швайнштайгера
34-летняя Ана Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за Швайнштайгера. В марте 2018 года у пары родился сын. В октябре 2019 года Бастиан объявил о завершении карьеры.
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