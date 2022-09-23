Екатерина Александрова обыграла 340-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Сеуле
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Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в четвертьфинальном матче на турнире WTA в Сеуле (Республика Корея). Соперницей Александровой, занимающей 24-е место в рейтинге WTA, была 340-я ракетка мира швейцарка Лулу Сун. Российская спортсменка одержала победу со счётом 7:5, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут.
Александрова сделала три эйса и допустила шесть двойных ошибок. Она реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 (55%). На счету её соперницы две подачи навылет, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи (71%).
В полуфинале турнира в Сеуле Екатерина Александрова сыграет с победительницей противостояния Татьяна Мария (Германия) — Чжу Линь (Китай).
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