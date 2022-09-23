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«Братья Блюз». Роджер Федерер выложил стильные фотографии со своим тренером

«Братья Блюз». Роджер Федерер выложил стильные фотографии со своим тренером
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер перепостил у себя в соцсетях пост своего тренера Северина Люти. Тренер выложил стильные снимки с подопечным.

«Братья Блюз», — подписал фотографии Федерер, имея в виду американский фильм 1980 года с Дэном Эйкройдом и Джоном Белуши.

Фото: из соцсетей северина люти

Фото: из соцсетей северина люти

Фото: из соцсетей северина люти

Напомним, 41-летний Роджер Федерер готовится выступить на выставочном турнире под названием Кубок Лэйвера. Это последний для него турнир в качестве профессионального теннисиста. В состав сборной Европы также вошли Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Маттео Берреттини и Кэмерон Норри (запасной).

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