Остапенко сыграет с Радукану в полуфинале турнира в Сеуле

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (19-е место в рейтинге) вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). В матче 1/4 финала она одержала победу над представительницей Андорры Викторией Хименес-Касинцевой (186-е место в рейтинге) со счётом 6:2, 6:1.
Встреча на центральном корте стадиона Олимпийского теннисного центра продлилась 1 час 14 минут.
Остапенко дважды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. Её соперница сделала один эйс, допустила шесть двойных ошибок и использовала два брейк-пойнта из четырёх.
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В полуфинале Остапенко сыграет с представительницей Великобритании Эммой Радукану (77-е место в рейтинге), которая ранее победила польку Магду Линетт со счётом 6:2, 6:2.
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