Камельзон: все теннисисты живут нормальной жизнью, а россиян придавливает обстановка
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о выступлении российских теннисистов на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Открытом чемпионате США (US Open) под нейтральным флагом.
Из-за ситуации на Украине российские и белорусские теннисисты, в отличие от представителей других видов спорта, могут участвовать в большинстве личных турниров в нейтральном статусе. Исключением стал Уимблдон, куда россиян не допустили.
«На US Open российские спортсмены имели только фамилию — у них не было ни гимна, ни флага страны. Все теннисисты живут нормальной жизнью, а россиян и белорусов нынешняя непростая обстановка придавливает», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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