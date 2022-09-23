Федерер: счастлив закончить карьеру первым из Big 4. Буду смотреть за ними с дивана

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, объявивший о завершении карьеры после Кубка Лэйвера, высказался о своих соперниках по корту Рафаэле Надале, Новаке Джоковиче и Энди Маррее.

«Я рад, что у моих соперников будет больше сражений. Буду смотреть с дивана или с кровати, где угодно, так что это будет хорошо. Я счастлив уйти первым из нашей четвёрки, потому что я самый старший среди всех. Долго и упорно пытался вернуться в течение последних нескольких лет, и это подходящий момент, чтобы завершить карьеру.



Теннис значил и будет значить для меня целый мир. Теннис в хороших руках, ребята всё ещё здесь, подрастает много новых игроков. Было абсолютным удовольствием делить корт с соперниками из «Большой четвёрки» столько раз и иметь так много крутых сражений. Многие матчи связали нас навсегда, и это очень важно», — приводит слова Федерера Eurosport.