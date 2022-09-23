Федерер: счастлив закончить карьеру первым из Big 4. Буду смотреть за ними с дивана

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, объявивший о завершении карьеры после Кубка Лэйвера, высказался о своих соперниках по корту Рафаэле Надале, Новаке Джоковиче и Энди Маррее.
«Я рад, что у моих соперников будет больше сражений. Буду смотреть с дивана или с кровати, где угодно, так что это будет хорошо. Я счастлив уйти первым из нашей четвёрки, потому что я самый старший среди всех. Долго и упорно пытался вернуться в течение последних нескольких лет, и это подходящий момент, чтобы завершить карьеру.
Теннис значил и будет значить для меня целый мир. Теннис в хороших руках, ребята всё ещё здесь, подрастает много новых игроков. Было абсолютным удовольствием делить корт с соперниками из «Большой четвёрки» столько раз и иметь так много крутых сражений. Многие матчи связали нас навсегда, и это очень важно», — приводит слова Федерера Eurosport.
- 23 сентября 2022
-
18:16
-
18:00
-
17:35
-
17:26
-
17:16
-
17:12
-
16:29
-
15:46
-
15:46
-
14:18
-
13:09
-
13:01
-
12:38
-
12:31
-
11:31
-
11:18
-
10:30
-
10:17
-
10:11
-
10:06
-
09:37
-
09:33
-
09:11
-
08:37
-
08:03
-
07:44
-
07:38
-
00:32
-
00:03
- 22 сентября 2022
-
23:40
-
23:28
-
23:06
-
22:51
-
22:34
-
22:29