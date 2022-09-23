Болельщик выбежал на корт и поджёг себе руку на Кубке Лэйвера

Во время матча Кубка Лэйвера между греком Стефаносом Циципасом (сборная Европы) и представителем Аргентины Диего Шварцманом один из фанатов выскочил на корт и поджёг себя. Индицент произошёл на «О2-Арене» в Лондоне.
Надпись на футболке мужчины гласит: «Хватит частных самолётов в Великобритании». Сообщается, что подобной акцией он хотел привлечь внимание к проблемам климата в стране. Охрана вывела молодого человека со стадиона без каких-либо повреждений.
Фото: EPA
Стефанос Циципас одержал победу над Диего Шварцманом со счётом 6:2, 6:1 и принёс команде Европы вторую победу на турнире. Следующими на корт выйдут британец Энди Маррей и австралиец Алекс де Минор. После них свой прощальный матч проведёт швейцарец Роджер Федерер, который в паре с Рафаэлем Надалем встретится с Фрэнсисом Тиафо и Джеком Соком.
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