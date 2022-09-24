Федерер и Надаль взяли первый сет в матче с Тиафо и Соком на Кубке Лэйвера

В эти минуты проходит последний матч в карьере 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера. Швейцарский теннисист в паре с испанцем Рафаэлем Надалем играет с американскими теннисистами Фрэнсисом Тиафо и Джеком Соком. Федерер и Надаль одержали победу в первой партии матча со счётом 6:4.

За первый сет швейцарец и испанец допустили одну двойную ошибку, реализовали единственный брейк-пойнт и не смогли выполнить ни одного эйса. На счету Тиафо и Сока две подачи навылет, две ошибки на подаче и один нереализованный брейк-пойнт.

Роджер Федерер за свою карьеру завоевал 103 титула ATP. На турнирах «Большого шлема» швейцарец больше всего побед одержал на Уимблдоне — восемь. Сборная Европы ведёт на Кубке Лэйвера — 2:1.