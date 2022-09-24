Федерер и Надаль взяли первый сет в матче с Тиафо и Соком на Кубке Лэйвера
Поделиться
В эти минуты проходит последний матч в карьере 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера. Швейцарский теннисист в паре с испанцем Рафаэлем Надалем играет с американскими теннисистами Фрэнсисом Тиафо и Джеком Соком. Федерер и Надаль одержали победу в первой партии матча со счётом 6:4.
За первый сет швейцарец и испанец допустили одну двойную ошибку, реализовали единственный брейк-пойнт и не смогли выполнить ни одного эйса. На счету Тиафо и Сока две подачи навылет, две ошибки на подаче и один нереализованный брейк-пойнт.
Роджер Федерер за свою карьеру завоевал 103 титула ATP. На турнирах «Большого шлема» швейцарец больше всего побед одержал на Уимблдоне — восемь. Сборная Европы ведёт на Кубке Лэйвера — 2:1.
Комментарии
- 24 сентября 2022
-
00:53
-
00:47
-
00:28
- 23 сентября 2022
-
23:50
-
23:27
-
23:06
-
22:26
-
22:09
-
21:25
-
21:13
-
20:21
-
19:47
-
19:26
-
19:01
-
18:51
-
18:16
-
18:00
-
17:35
-
17:26
-
17:16
-
17:12
-
16:29
-
15:46
-
15:46
-
14:18
-
13:09
-
13:01
-
12:38
-
12:31
-
11:31
-
11:18
-
10:30
-
10:17
-
10:11
-
10:06
Партнерский контент