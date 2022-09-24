Навратилова сказала, что хотела бы завершить карьеру матчем в паре с Эверт. Крис оценила

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова призналась, что хотела бы завершить карьеру, сыграв парный матч с американкой Крис Эверт, с которой они доминировали в женском теннисе в 1970-80-х годах. Навратилова вдохновилась примером Роджера Федерера, который сыграл последний матч в паре с одним из главных соперников в карьере Рафаэлем Надалем.
«Я очарована этим матчем (последним матчем в карьере Федерера в паре с Надалем. — Прим. «Чемпионата»). Я бы хотела хотела иметь такой сказочный конец своей карьеры, сыграв со своей главной соперницей Крис Эверт», — приводит слова Навратиловой Sportskeeda.
«Очень мило!» — ответила на эти слова Эверт в своих социальных сетях.
Федерер с Надалем сыграли на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.
- 24 сентября 2022
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