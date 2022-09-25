Самсонова второй раз в сезоне выиграла титул, не отдав соперницам ни сета

Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 30-ю строчку в женском мировом рейтинге, отметилась интересным достижением после того, как сегодня, 25 сентября, завоевала титул на турнире WTA-500 в Токио (Япония).

Как отмечает WTA Insider в своём «твиттере», россиянка второй раз в 2022 году завоевала титул на турнире серии WTA, выиграв все свои матчи на пути к главному трофею соревнований со счётом 2:0 по партиям. В Токио Самсонова последовательно переиграла Елену Рыбакину, Синьюй Ван, Гарбинье Мугурусу, Чжан Шуай и Чжэн Циньвэнь, не отдав соперницам ни сета. Ранее подобное достижение Людмила смогла установить на турнире WTA-250 в Кливленде в августе этого года.

С новой недели российская спортсменка займёт 22-ю строчку в женской мировой табели о рангах.