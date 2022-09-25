Россиянка Екатерина Александрова завоевала титул в Сеуле, в финале обыграв Елену Остапенко

24-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея).

В финальном матче Александрова (2) встречалась с победительницей «Ролан Гаррос» — 2017 из Латвии Еленой Остапенко (1). Россиянка выиграла первую партию на тай-брейке со счётом 7:6 (7:4). Второй же сет прошёл под диктовку Александровой (6:0).

Встреча продлилась 1 час 25 минут. Александрова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Остапенко три эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

По ходу соревнований Александрова обыграла американку Айшу Мухаммад, представительницу Южной Кореи Хан На Лэ (WC), швейцарку Лулу Сун (Q) и немку Татьяну Марию (7).