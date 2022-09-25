Александрова завоевала третий титул в карьере на уровне WTA и второй в текущем сезоне

24-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова завоевала третий титул на уровне WTA в одиночном разряде и второй в текущем сезоне.
Это произошло на хардовом турнире категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). В финальном матче Александрова (2) обыграла победительницу «Ролан Гаррос» — 2017 из Латвии Елену Остапенко со счётом 7:6 (7:4), 6:0. По ходу соревнований Александрова оказалась сильнее американки Айши Мухаммад, представительницы Южной Кореи Хан На Лэ (WC), швейцарки Лулу Сун (Q) и немки Татьяны Марии (7).
В 2022 году Александрова также стала чемпионкой травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), в финале она так же с «баранкой» обыграла белоруску Арину Соболенко. Дебютный титул Екатерина завоевала на хардовом турнире в Шэньчжэне (Китай) в 2020 году.
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