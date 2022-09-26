Александр Бублик прокомментировал свой удар ручкой от ракетки в финале турнира в Метце

44-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик, который в проигранном финале хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция) отбил удар Лоренцо Сонего ручкой от ракетки, прокомментировал эпизод.
Этот момент произошёл во втором сете при счёте 1:3 в пользу итальянца. Счёт 30:40. Александр делает подачу, с которой Сонего справляется с трудом, после чего Бублик ответил курьёзным ударом ручкой. Этот гейм в итоге казахстанский теннисист проиграл, как и весь финал.
«Не воспринимайте это слишком серьёзно», — написал Бублик в своих соцсетях, комментируя соответствующий эпизод.
Лоренцо Сонего одержал победу со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. По пути к финалу Сонего одолел таких теннисистов, как россиянин Аслан Карацев, француз Жиль Симон, американец Себастьян Корда, поляк Хуберт Хуркач. Призовой фонд турнира составил € 534 555.
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