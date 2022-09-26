Самсонова: мой тренер тактический гений. В WTA нет никого, кто обладал бы таким же опытом

Российская теннисистка Людмила Самсонова, ставшая победительницей турнира в Токио, рассказала о работе со своим тренером.



«Я считаю, что мой тренер, Данило Пиццорно, тактический гений. Серьёзно. И я так говорю не только потому, что он работает со мной. Думаю, что в WTA нет никого, кто обладал бы таким же опытом. Мы начали сотрудничать пять лет назад, когда я тренировалась в академии Пьятти. И когда я оттуда ушла, то связалась с ним и мы продолжили работать. Вся техника, все удары – форхенд, бэкхенд, подача, – всё это благодаря ему. Он меня построил», — цитирует Самсонову WTA.

Людмила Самсонова за свою карьеру выиграла четыре титула WTA. Россиянка в этом году, помимо Токио, одержала победы в Кливленде и Вашингтоне, а в прошлом сезоне выиграла турнир в Берлине.