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Роджер Федерер обратился к Новаку Джоковичу после поражения сборной Европы в Кубке Лэйвера

Роджер Федерер обратился к Новаку Джоковичу после поражения сборной Европы в Кубке Лэйвера
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер обратился к 21-кратному победителю мэйджоров Новаку Джоковичу. В минувшие выходные сборная Европы с Федерером и Джоковичем в составе потерпела поражение на Кубке Лэйвера. Сборная мира победила европейцев со счётом 13:8.

Роджер поблагодарил Новака за прекрасную неделю. Напомним, 41-летний швейцарец попрощался с профессиональным теннисом.

«Не то окончание, которого все мы хотели. Спасибо за прекрасную неделю!» — написал Федерер в своих социальных сетях, перепостив соответствующую запись Джоковича.

Фото: из соцсетей роджера федерера

Напомним, это первый случай в истории, когда сборная Европы проиграла сборной мира на Кубке Лэйвера.

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