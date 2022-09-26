Роджер Федерер обратился к Новаку Джоковичу после поражения сборной Европы в Кубке Лэйвера

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер обратился к 21-кратному победителю мэйджоров Новаку Джоковичу. В минувшие выходные сборная Европы с Федерером и Джоковичем в составе потерпела поражение на Кубке Лэйвера. Сборная мира победила европейцев со счётом 13:8.
Роджер поблагодарил Новака за прекрасную неделю. Напомним, 41-летний швейцарец попрощался с профессиональным теннисом.
«Не то окончание, которого все мы хотели. Спасибо за прекрасную неделю!» — написал Федерер в своих социальных сетях, перепостив соответствующую запись Джоковича.
Фото: из соцсетей роджера федерера
Напомним, это первый случай в истории, когда сборная Европы проиграла сборной мира на Кубке Лэйвера.
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