Самсонова — о квалификации на Итоговый турнир: пожалуйста, я не хочу слышать об этом

Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 23-ю строчку в женском мировом рейтинге, высказалась о своём возможном попадании на Итоговый турнир WTA.

«Пожалуйста, я не хочу это слышать! Поскольку я знаю, что это будет драма, я проиграю первый раунд и вылечу (смеётся). Нет, я шучу. Я собираюсь поехать в Сан-Диего и Гвадалахару, это мои последние турниры. Постараюсь снова продолжить работу над своей игрой. Не хочу сейчас думать о рейтинге. Мне было бы трудно продолжать улучшать игру, если бы я думала о рейтингах, поэтому не хочу держать это в мыслях. Просто хочу наслаждаться и играть в свою игру», — цитирует Самсонову WTA.

Ранее Людмила Самсонова, ставшая победительницей турнира в Токио, рассказала о работе со своим тренером.