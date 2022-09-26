Тиафо — о победе над Циципасом: мы просто любим греческий йогурт

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал свою победу над греком Стефаносом Циципасом на Кубке Лэйвера, который проходил в Лондоне с 23 по 25 сентября. Матч состоялся на стадионе «О2-Арена. Центральный корт». Тиафо одолел Циципаса со счётом 1:6, 7:6 (13:11), 10:8.

«Когда я вижу Стефаноса по ту сторону сетки, то начинаю облизываться. Я хочу выиграть. Так что я рад, что у меня получилось. Мы просто любим греческий йогурт, так что это классно», — приводит слова Тиафо Eurosport.

В заключительный день соревнований команде мира удалось одержать три победы в трёх матчах и заработать девять очков, что позволило им оторваться от европейских теннисистов в общем рейтинге. Победителями Кубка Лэйвера стали Феликс Оже-Альяссим, Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Джек Сок, Алекс де Минор, Тейлор Фритц и Диего Шварцман.