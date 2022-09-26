Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тиафо — о победе над Циципасом: мы просто любим греческий йогурт

Тиафо — о победе над Циципасом: мы просто любим греческий йогурт
Комментарии

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал свою победу над греком Стефаносом Циципасом на Кубке Лэйвера, который проходил в Лондоне с 23 по 25 сентября. Матч состоялся на стадионе «О2-Арена. Центральный корт». Тиафо одолел Циципаса со счётом 1:6, 7:6 (13:11), 10:8.

«Когда я вижу Стефаноса по ту сторону сетки, то начинаю облизываться. Я хочу выиграть. Так что я рад, что у меня получилось. Мы просто любим греческий йогурт, так что это классно», — приводит слова Тиафо Eurosport.

В заключительный день соревнований команде мира удалось одержать три победы в трёх матчах и заработать девять очков, что позволило им оторваться от европейских теннисистов в общем рейтинге. Победителями Кубка Лэйвера стали Феликс Оже-Альяссим, Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Джек Сок, Алекс де Минор, Тейлор Фритц и Диего Шварцман.

Новость по теме
Тиафо: извинился ли я перед Федерером за победу в его прощальном матче? Категорически нет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022