Роман Сафиуллин стартовал на турнире в Тель-Авиве со сложной победы
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Российский теннисист Роман Сафиуллин (104-й в рейтинге АТР) одержал волевую победу в первом круге хардового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль), обыграв француза Уго Гренье (97-й в рейтинге АТР).
Сафиуллин победил со счётом 4:6, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. На счету Гренье семь эйсов, две двойные ошибки, два реализованных брейк-пойнта из девяти. Сафиуллин девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге Роман встретится с победителем пары Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Аслан Карацев (Россия).
Турнир начался сегодня, 26 сентября, а завершится 2 октября. Призовой фонд турнира составил $ 949 475.
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