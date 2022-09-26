Роман Сафиуллин стартовал на турнире в Тель-Авиве со сложной победы

Российский теннисист Роман Сафиуллин (104-й в рейтинге АТР) одержал волевую победу в первом круге хардового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль), обыграв француза Уго Гренье (97-й в рейтинге АТР).

Сафиуллин победил со счётом 4:6, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. На счету Гренье семь эйсов, две двойные ошибки, два реализованных брейк-пойнта из девяти. Сафиуллин девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Роман встретится с победителем пары Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Аслан Карацев (Россия).

Турнир начался сегодня, 26 сентября, а завершится 2 октября. Призовой фонд турнира составил $ 949 475.