Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин стартовал на турнире в Тель-Авиве со сложной победы

Роман Сафиуллин стартовал на турнире в Тель-Авиве со сложной победы
Комментарии

Российский теннисист Роман Сафиуллин (104-й в рейтинге АТР) одержал волевую победу в первом круге хардового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль), обыграв француза Уго Гренье (97-й в рейтинге АТР).

Сафиуллин победил со счётом 4:6, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. На счету Гренье семь эйсов, две двойные ошибки, два реализованных брейк-пойнта из девяти. Сафиуллин девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Роман встретится с победителем пары Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Аслан Карацев (Россия).

Турнир начался сегодня, 26 сентября, а завершится 2 октября. Призовой фонд турнира составил $ 949 475.

Тель-Авив. 1-й круг
26 сентября 2022, понедельник. 16:10 МСК
Уго Гренье
97
Франция
Уго Гренье
У. Гренье
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
3 		6 6
         
Роман Сафиуллин
104
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022