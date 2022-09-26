Седьмая ракетка мира Мария Саккари вышла во второй круг турнира в Парме, обыграв Байндль
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Седьмая ракетка мира гречанка Мария Саккари вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Парме (Италия), обыграв украинку Катерину Байндль.
Саккари одержала победу со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 45 минут. На счету Байндль один эйс, ни одной двойной ошибки, три реализованных брейк-пойнта из девяти. Саккари семь раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15 возможных.
Во втором круге Саккари встретится с победительницей пары Аранча Рус (Нидерланды) — Панна Удварди (Венгрия).
Турнир начался 26 сентября, а завершится 2 октября. Призовой фонд турнира составил €251 750. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф.
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