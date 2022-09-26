Карен Хачанов опубликовал трогательное послание завершившему карьеру Роджеру Федереру

Полуфиналист US Open – 2022, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях эмоциональное послание 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» швейцарцу Роджеру Федереру.

41-летний Федерер провёл свой прощальный матч в рамках Кубка Лэйвера – 2022, который состоялся в Лондоне (Великобритания) на O2-арене. Роджер сыграл в паре с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Я бы хотел, чтобы этот день никогда не наступил… Роджер, ты неподражаем как на корте, так и за его пределами, источник вдохновения и пример для всех. Твои достижения не описать словами. Грустно, что ты уходишь из тенниса, но я уверен, что ты счастлив и гордишься собой! Спасибо за всё», — написал Хачанов, добавив эмодзи «сердце».