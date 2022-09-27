Надаль раскрыл детали разговора с Федерером, когда тот сообщил ему о завершении карьеры

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль рассказал, о чём говорил с 20-кратным победителем ТБШ Роджером Федерером, когда тот сообщил ему, что решил закончить карьеру. По словам Надаля, Федерер рассказал ему об этом дней за десять до официального объявления, которое состоялось в середине минувшей недели.

«Он сказал мне об этом за десять дней до объявления. Но я даже не знал, сможет ли он сыграть в парном разряде — из-за колена.

Мы отложили разговор на неделю. Он также понимал, что я в силу личных причин не могу быть вдали от дома долгое время. Единственное, что я мог сказать ему: «Подтверди, что собираешься сыграть, и, насколько это в моих силах, я буду с тобой, сыграешь ты или нет», — приводит слова Рафаэля Cope.es.

Напомним, 41-летний Роджер Федерер попрощался с теннисом, сыграв с Рафаэлем Надалем в парном разряде на Кубке Лэйвера.

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