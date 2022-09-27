«Тяжело и грустно». Хуан-Мартин дель Потро рассказал о проблемах со здоровьем
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Чемпион US Open 2009 года, бывшая третья ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро признался, что до сих пор страдает от травм, полученных во время профессиональной карьеры. У аргентинца серьёзные проблемы с коленями, именно из-за них он завершил карьеру в начале текущего сезона.
«На сегодняшний момент я могу только ходить. Не могу встать на беговую дорожку, не могу подняться по лестнице без боли. Я даже не могу продолжительное время быть в поездке без перерыва и разминки ног. Такова моя реальность. Тяжело и грустно.
Недавно я был в Швейцарии, встречался с врачом. Мне его рекомендовали многие теннисисты, но пока с ним у меня нет положительной динамики», — приводит слова дель Потро Blick.
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