Ноа: в теннисе стало слишком много правил. Игроки не могут свободно выражать свои мысли

Чемпион «Ролан Гаррос» 1983 года, бывшая третья ракетка мира французский теннисист Янник Ноа рассказал, что ему не нравится в современном теннисе.

«Правила устанавливают спонсоры. Организаторы в США решили, что больше нельзя использовать мат, потому что его слышат дети. У игроков сейчас столько обязательств: правило 25 секунд, ты должен сам брать полотенце, не можешь говорить со своей мамой, которая на трибуне. А если кто-то пытается свободно выражать свои мысли, он получает штрафное очко. Правила необходимы, но их стало слишком много, и они слишком строги. И все они с единым посылом: «Ты не можешь», — приводит слова Ноа Ubi Tennis.

Напомним, 62-летний Ноа – последний француз, выигравший турнир «Большого шлема» в одиночном разряде.