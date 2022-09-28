Светлана Кузнецова показала фото с Андреем Кириленко. Он на голову выше неё

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию с чемпионом Европы 2007 года по баскетболу, бронзовым призёром Олимпиады-2012, президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко. Снимок сделан на благотворительном вечере.
Рост Кузнецовой — 174 см, Кириленко — 206 см.
Фото: из личного архива светланы кузнецовой
Напомним, в 2004 году Светлана Кузнецова выиграла Открытый чемпионат США, а в 2009-м — Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»). На других турнирах «Большого шлема» она не проходила дальше четвертьфинала. На Уимблдоне Кузнецова делала это четырежды (2003, 2005, 2007, 2017), на Открытом чемпионате Австралии — трижды (2005, 2009, 2013).
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