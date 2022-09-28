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Федерер рассказал, что Маррей был близок к завершению карьеры в 2019 году

Федерер рассказал, что Маррей был близок к завершению карьеры в 2019 году
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Бывший швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что ему было важно завершить карьеру первым среди игроков из «Большой тройки» и других возрастных теннисистов.

«Опасался ли, что Надаль раньше меня завершит карьеру? Ну я ещё опасался, что Маррей уйдёт первым. Я помню, что в Австралии в 2019 году после его матча с Роберто Баутиста-Агутом он сказал мне: «Возможно, я закончил». Я снова спросил его, действительно ли он хочет закончить. И он сказал мне: «С таким бедром играть невозможно». Он понимал, что находится на распутье.

Но я должен был уйти первым. И это радует. Надеюсь, что остальные ребята ещё смогут долго играть и добиваться успехов», — цитирует Федерера New York Times.

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