Курье: не ожидал, что Федерер будет так эмоционален после прощального матча

Бывшая первая ракетка мира американец Джим Курье прокомментировал уход из спорта легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера. 41-летний швейцарец завершил карьеру после выставочного турнира «Кубок Лэйвера». После заключительного матча Федерера американец взял на корте интервью у спортсмена.
«Я чувствовал большое давление, ведь я, как и все, люблю Роджера. Я хотел, чтобы в этот момент всё было так, как он это представлял. Понимал, что он будет эмоционален, но не думал, что настолько сильно. И не знал, что Рафа будет так эмоционален.
Это был удивительный момент. Я оказался в ситуации, в которую не попадал с тех пор, как играл в теннис. Мне надо было сосредоточиться. Я понимал, что, если потеряю концентрацию, будет тяжело сделать свою работу», — цитирует Курье TennisWorldUSA.
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