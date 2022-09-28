Фото: Анастасия Павлюченкова проводит время с Еленой Рыбакиной и её командой

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях совместные фото с чемпионкой Уимблдона – 2022 представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Также среди прочих в кадр попал тренер Рыбакиной Стефано Вуков.

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

Рыбакина неровно проводит оставшуюся часть сезона: на первом турнире после US Open в Портороже (Словения) Елена дошла до финала, где проиграла Катержине Синяковой из Чехии. На следующей неделе казахстанка потерпела поражение от будущей чемпионки россиянки Людмилы Самсоновой в первом круге турнира WTA-500 в Токио (Япония).

31-летняя Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом «Ролан Гаррос», на котором в прошлом году дошла до финала. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выпала из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 178-е место.