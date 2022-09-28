Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Софии, обыграв Григора Димитрова

Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария).

Во втором круге Ивашко обыграл третьего сеяного болгарина Григора Димитрова со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Встреча продлилась 1 час 53 минуты. Ивашко три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Димитрова пять эйсов, ни одной двойной ошибки и семь нереализованных брейк-пойнтов.

За место в полуфинале Ивашко сразится с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) — Хольгер Руне (Дания, 5).

Призовой фонд турнира в Софии составил € 534 555. Его два год подряд (2020, 2021) выигрывал 21-летний итальянец Янник Синнер. Он также принимает участие в текущем розыгрыше.