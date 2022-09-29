Эмма Радукану показала фотографии из Парижа

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала фотографии, сделанные в Париже (Франция).
«Оп! Пит-стоп в Париже», — подписала она снимки.
Фото: из личного архива эммы радукану
Фото: из личного архива эммы радукану
Фото: из личного архива эммы радукану
Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в 2022 году она ни разу не проходила дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, на US Open — в первом. Вследствие неудач британская спортсменка опустилась в конец первой сотни, но затем отыграла места. В настоящее время она является 66-й ракеткой мира.
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