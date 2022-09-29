Отец Роджера Федерера назвал 3 самых тяжёлых поражения сына. Все они от одного теннисиста
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Роберт Федерер, отец 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, швейцарца Роджера Федерера, рассказал, какие поражения были самыми тяжёлыми для его сына. Федерер-старший выделил три матча, в каждом из которых соперником Роджера был 21-кратный победитель мэйджоров, сербский теннисист Новак Джокович.
«Самые тяжёлые поражения? Думаю, финал Уимблдона 2019 года против Новака Джоковича. Роджер упустил два матчбола на своей подаче.
Также два полуфинала с Новаком на US Open в 2010 и 2011 годах. Тогда у Роджера тоже были матчболы», — приводит слова Роберта Федерера швейцарское издание Tages Anzeiger.
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