Стал известен соперник Сафиуллина по четвертьфиналу на турнире в Тель-Авиве

Французский теннисист Артур Риндеркнеш (58-й в рейтинге АТР) обыграл аргентинца Диего Шварцмана (17-й в рейтинге АТР) и вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль), где встретится с россиянином Романом Сафиуллиным.

Риндеркнеш одержал победу со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (9:7). Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут. На счету Шварцмана один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми. Риндеркнеш шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи возможных.

Четвертьфинальный матч между Артуром Риндеркнешем и Романом Сафиуллиным состоится завтра, 30 сентября. Призовой фонд турнира составил $ 949 475.