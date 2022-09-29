Стал известен соперник Сафиуллина по четвертьфиналу на турнире в Тель-Авиве
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Французский теннисист Артур Риндеркнеш (58-й в рейтинге АТР) обыграл аргентинца Диего Шварцмана (17-й в рейтинге АТР) и вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль), где встретится с россиянином Романом Сафиуллиным.
Риндеркнеш одержал победу со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (9:7). Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут. На счету Шварцмана один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми. Риндеркнеш шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи возможных.
Четвертьфинальный матч между Артуром Риндеркнешем и Романом Сафиуллиным состоится завтра, 30 сентября. Призовой фонд турнира составил $ 949 475.
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