Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стал известен соперник Сафиуллина по четвертьфиналу на турнире в Тель-Авиве

Стал известен соперник Сафиуллина по четвертьфиналу на турнире в Тель-Авиве
Комментарии

Французский теннисист Артур Риндеркнеш (58-й в рейтинге АТР) обыграл аргентинца Диего Шварцмана (17-й в рейтинге АТР) и вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль), где встретится с россиянином Романом Сафиуллиным.

Риндеркнеш одержал победу со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (9:7). Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут. На счету Шварцмана один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми. Риндеркнеш шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи возможных.

Четвертьфинальный матч между Артуром Риндеркнешем и Романом Сафиуллиным состоится завтра, 30 сентября. Призовой фонд турнира составил $ 949 475.

Тель-Авив. 2-й круг
29 сентября 2022, четверг. 15:10 МСК
Диего Шварцман
17
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 7
6 		2 7 9
         
Артур Риндеркнеш
58
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022