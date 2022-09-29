Роджер Федерер: проиграл последние матчи в карьере, последний турнир, потерял работу

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер подвёл итоги своего последнего турнира — Кубка Лэйвера.
«Мы все надеемся на сказочный конец. Вот как прошёл мой: проиграл свой последний матч в одиночном разряде, проиграл последний матч в парном разряде, проиграл последний турнир, потерял голос в последнюю неделю, потерял работу. Но всё же мой выход на пенсию не мог быть более превосходным, и я так доволен тем, как всё прошло. Так что не думайте об этом идеальном конце, ваш всегда будет удивительным по-своему», — написал Роджер Федерер в социальных сетях.
На Кубке Лэйвера швейцарец провёл свой последний матч в профессиональной карьере. Федерер сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), [11:9].
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