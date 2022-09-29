Фото: потасовка Корентена Муте и Адриана Андреева после матча на челленджере в Орлеане

Французский теннисист Корентен Муте (64-й в рейтинге АТР) и болгарский теннисист Адриан Андреев (247-й в рейтинге АТР) после совместного матча в рамках матча второго круга челленджера в Орлеане (Франция) начали потасовку.

Во время послематчевого рукопожатия Андреев толкнул Муте грудью. После чего француз ответил толчком в район лица, болгарин отмахнулся ракеткой. Судья сразу же спустился с вышки, чтобы разнять теннисистов.

Адриан Андреев одержал победу со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Продолжительность матча составила 2 часа 58 минут. На счету Муте шесть эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Андреев трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 12 возможных.